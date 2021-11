Borsa: Milano tiene in positivo (+0,3%) vola Tim

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Si conferma in positivo Piazza Affari (+0,3%) nel pomeriggio, mentre alcune altre Borse europee sono in rosso. Sul listino principale vola Tim (+3,9%) e sono positive le utility, da Terna (+1,6%) a Hera (+1,2%). Bene la maggioranza delle banche, a iniziare da Unicredit (+0,9%), Bper e Intesa (+0,5%), non Mps (-0,1%), Fineco (-0,7%) e Carige (-0,8%). In rosso tra i petroliferi l'impiantistica di Tenaris (-1,2%), Saipem (-0,3%) e piatta Eni (+0,06%), mentre il greggio resta in calo (wti -1,5%) a 79,5 dollari al barile e il brent a 80,8 dollari.

In rosso le auto, da Ferrari (-0,7%) a Stellantis (-0,03%).

Tra i semiconduttori patisce Stm (-0,3%). Nell'industria bene Atlantia (+0,8%), non Buzzi (-0,5%). Nel lusso spicca Moncler (+1,4%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Eurotech (+7,4%) e Caleffi (+7%), tonfo di Digital Bros (-11,9%) e Wiit (-9,5%). (ANSA).