Borsa: Milano conferma rialzo (+0,3%) , bene Azimut e Terna

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +0,33%) al passaggio di metà seduta spinta da Azimut (+2%) e Terna (+1,44%), sull'onda lunga delle rispettive trimestrali. Acquisti anche su Hera (+1,66%), Moncler (+1,2%), Atlantia (+1,1%), Unipol (+1%), Cnh (+0,74%) e Stellantis (+0,53%). Resta ancorata alla parità Snam dopo una frenata iniziale a seguito dalla raccomandazione di vendita di Citigroup, che ha colpito in parte anche Italgas (-0,43%). Segno meno per Prysmian (-1,2%), Fineco (-0,78%) e Buzzi (-0,68%), mentre riduce il calo Nexi (-0,48%), oggetto di prese di beneficio iniziali. Rallenta Saipem (+0,48%), dopo il balzo segnato a seguito di due nuove commesse in Australia e in Turchia per 600 milioni di dollari complessivi, mentre in rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 121,1 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 0,5 punti base allo 0,947% non influisce su Unicredit (+0,43%), Bper (+0,47%), BancoBpm (+0,04%) e Intesa (+0,24%), contrastate Carige (-0,47%), Mps (+0,25%) e Bps (-0,64%). (ANSA).