Borsa: Milano cede (-0,11%), giù Snam , bene Azimut e Saipem

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari conferma il calo segnato in apertura (Ftse Mib -0,11%),. frenata da Snam (-1,26%), frenata dalla raccomandazione di vendita di Citigroup, che colpisce di riflesso anche Italgas (-0,89%). Segno meno per Prysmian (-0,88%), Tim (-0,83%) e Ferrari (-0,7%), in controtendenza Azimut (+2%) e Saipem (+1,35%), dopo due nuove commesse in Australia e in Turchia per 600 milioni di dollari complessivi. Bene anche Terna (+1,47%), Mediolanum (+0,73%), A2a (+0,7%) e Moncler (+0,65%). Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 120,1 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 3,8 punti base allo 0,915%. Deboli Unicredit (-0,64%), banco0 Bpm (-0,54%), Intesa e Bper (-0,3% entrambe). (ANSA).