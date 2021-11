Borsa: Europa risale dopo intervento Lagarde, Milano +0,25%

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Le rassicurazioni della presidente della Bce Christine Lagarde sui tassi dell'Eurozona sostengono i listini europei, tutti positivi al traguardo di metà seduta ad eccezione di Londra (-0,13%). Parigi (+0,4%) guida i rialzi seguita dal Milano (+0,25%), (Madrid +0,16%) e Francoforte (+0,1%). Positivi i futures Usa in attesa dell'indice manifatturiero dello Stato di New York. Si stabilizza sopra quota 120 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi (120,4 punti) cpon il rendimento in calo di 1,5 punti allo 0,938%.

Prosegue il calo del greggio (Wti -1,21% a 79,83 dollari al barile), mentre sale sopra gli 80 euro al Mwh il gas naturale (+5,29% ad Amsterdam. In campo petrolifero si evidenzia Shell (+1,7%) pronta ad abbandonare la doppia quotazione ad Amsterdam e Londra per scegliere il Regno Unito come sede legale dopo l'addio del fondo pensione olandese Abp, per ripulire il proprio portafoglio da partecipazioni nell'economia fossile. Bene TotalEnergies (+0,64%), cauta Bp (+0,21%), in calo Eni (-0,13%) in Piazza Affari.

Acquisti sugli automobilistici Daimler (+1,17%), che ha ceduto la propria partecipazione in Renault (+0,57%) incassando oltre 300 milioni di euro. Bene Volkswagen (+0,93%) dopo che la controllata Audi avrebbe rilevato il controllo di McLaren, secondo la rivista Autocar. Gira al rialzo Stellantis (+0,47%), bene Cnh (+0,68%). Acquisti sui produttori di semiconduttori Ams (+3,3%) e Be (+1,4%), giù invece Stm (-0,2%). Sotto il colosso bancario Bbva (-3%), che mette sul piatto 25,7 miliardi di lire turche (2,25 miliardi di euro) per rilevare il 50,15% non ancora suo di Turkiye Garanti Bankasi (+9,9% a Istanbul). Tengono Bper (+0,34%), Banco Bpm (+0,29%), Intesa (+0,06%) e Unicredit (+0,1%) in Piazza Affari. Bene Standard Chartered (+2,3%) a Londra e SocGen (+2,1%) a Parigi. (ANSA).