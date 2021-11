Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,01% , Londra -0,15%

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Apertura in calo per i listini europei in avvio di settimana. Parigi cede lo 0,01% a 7.090 punti e Londra lo 0,15% a 7.334 punti. Tiene Francoforte (+0,1% a 16.109 punti), debole Madrid (-0,74% a 9.010 punti) (ANSA).