Borsa: bene Milano (+0,4%) con banche e utility, vola Tim

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari ha chiuso la prima seduta di settimana in rialzo (+0,49%), ritoccando i massimi dall'inizio dell'anno, a 27.868 punti, in sintonia con la maggioranza delle principali Borse europee, con le rassicurazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, sul fatto che l'anno prossimo molto probabilmente non ci saranno ancora le condizioni per un rialzo dei tassi. poco mosso a sera l'oro (+0,07%) a 1.864 dollari l'oncia. A Milano corsa in solitaria in cima al listino principale per Tim (+3% a 0,33%), alla vigilia di appuntamenti programmati, quali il comitato controllo e rischi e quello per le nomine, dopo avere chiuso venerdì in calo, giorno successivo al Cda chiesto da Vivendi su strategie e risultati. Bene le banche, da Unicredit (+1%) a Bper e Intesa (+0,7% entrambe), Banco Bpm (+0,3%), non Carige (-0,9%), Mps (-0,2%), Fineco (-0,1%) e Mediobanca l(-0,3%), con lo spread Btp-Bund salito a 122,4 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,99%. In negativo la paytech Nexi (-0,7%).

Tra le utility spiccano Terna (+1,%) e Hera (+1,3%). tra le assicurazioni Unipol (+1,6%). Male tra i petroliferi l'impiantistica di Tenaris (-0,6%), quasi piatta Saipem (-0,08%), meglio Eni (+0,2%), col greggio rimasto in calo a sera (wti -1,1%) a 79,8 dollari e il brent a 81,1 dollari. Ha ricominciato a correre invece il gas naturale in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (+5,6%) a 79,9 dollari al MWh.

Nell'industria in discesa Buzzi (-0,5%), Interpump (-0,2%) e Prysmian (-0,1%), non Atlantia (+0,9%). Tra le auto bene Stellantis (+0,4%), non Ferrari (-0,3%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Eurotech (+8,1%) e tonfo di Digital Bros (-13%). (ANSA).