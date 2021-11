Bonus casa: riattivato canale Agenzia delle Entrate (2)

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - In una nota l'Agenzia comunica che "è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021)". (ANSA).