Rc auto: Ania, prezzo medio -2,1% a settembre, calo rallenta

Il premio medio, al netto delle tasse, delle polizze rc auto rinnovate a settembre ha registrato rispetto a settembre dello scorso anno un calo del 2,1%, pari a 7 euro, passando da 326 a 319 euro. E' quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell'Ania, in cui si evidenzia l'ennesima diminuzione dei prezzi anche se con un tasso inferiore rispetto ai mesi precedenti in cui ha predominato la scontistica legata all'emergenza Covid.

L'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, ha parlato ieri di un graduale aumento delle tariffe "per ritrovare un equilibrio tecnico del settore".