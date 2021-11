Digitale:Calcagno(Fastweb),Desi conferma vero gap competenze

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Purtroppo si conferma ancora una volta che il vero gap tra Italia e resto del continente è sul fronte delle competenze e non delle infrastrutture. Quasi il 60% degli italiani non ha competenze digitali di base, e questo rappresenterà la barriera più rilevante alla trasformazione digitale del paese. E spiega il perché siamo inchiodati da due anni al 61% della diffusione di banda larga fissa tra le famiglie" . Così Alberto Calcagno, ad di Fastweb commenta con ANSA i dati del Desi 2021.

"Il lavoro da fare è enorme. E' fondamentale orientare i giovani verso percorsi formativi rilevanti per le professioni del futuro e integrare i programmi scolastici con nuove competenze" prosegue ricordando l'impegno di Fastweb: "con la sua Digital Academy farà la sua parte per diffondere cultura e skill digitali. Abbiamo formato migliaia di persone in questi anni e stiamo mettendo a punto un progetto per ampliare il numero di persone che possono avere accesso gratuitamente ai nostri corsi e moltiplicare l'impatto sociale del nostro progetto". (ANSA).