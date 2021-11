Borsa: Milano sulla parità (-0,01%); giù Tim, di corsa Pirelli

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - La Borsa di Milano conferma la debolezza dell'avvio con il Ftse Mib che naviga sulla parità (-0,01% a 27.608 punti). Sotto la lente sul listino le vendite su Tim (-4,05%) dopo il cda sulle strategie in vista del piano.

Di slancio invece Pirelli (+4,21%) in scia ai conti sopra le attese.

Tra gli altri flessioni per Tenaris (-1%), Stellantis (-1,04%. Deboli anche i titoli legati al petrolio che è in calo.

Saipem cede lo 0,84%, Eni lo 0,62%. Poco mosse dopo i conti Unipolsai (+0,16%) e Unipol (+0,08%). Sempre sul fronte assicurativo Generali flette dello 0,73%. Nel credito Unicredit perde lo 0,95%. Mentre lo spread tra btp e bund tocca i 122 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,99 per cento. Rialzi per Azimut (+2,7%) e Diasorin (+2%) dopo i conti.

(ANSA).