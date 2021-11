Borsa: Europa prosegue cauta, Milano sulla parità

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Le Borse europee si confermano a metà seduta fiacche con l'indice d'area, lo stoxx 600, che ondeggia sulla parità appesantito soprattutto dall'energia con il petrolio in calo (il wti sotto gli 80 dollari al barile e brent a 81). Orientata al rialzo invece Wall Street che guarda nel pomeriggio al dato sulla fiducia dei consumatori.

Si appiattisce poi il prezzo del gas (ad Amsterdam segna un -0,12% a 74,7 euro al MWh) all'indomani delle minacce di Aleksandr Lukashenko di interrompere il transito del gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe. Sale lo spread che oltrepassa i 123 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,99 per cento. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile sul dollaro con la moneta unica che scambia 1,1451 sul biglietto verde.

I listini si muovono in ordine sparso. Parigi tiene a +0,37%. Più cauta Francoforte (+0,19%) . E' negativa invece Londra (-0,34%) mentre è sulla parità Milano (-0,01%, Ftse Mib a 27.628 punti) sempre con Pirelli (+3,5%) e Azimut (+4,2%) in luce e Tim (-3,7%) sotto vendita. Da segnalare a Zurigo lo corsa di Richemont sulle trattative Farfetch per Ynap. (ANSA).