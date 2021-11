Borsa: Asia rimbalza ancora con hi-tech, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Prosegue il rimbalzo delle Borse di Asia e Pacifico che prendono spunto dal rialzo dei tecnologici in scia a Wall Street sull'ottimismo generato dalle trimestrali.

Tokyo chiude a +1,13%. Seduta leggermente positiva anche le Piazze cinesi (Shanghai +0,18%, , Shenzhen +0,38%) mentre il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha indicato di il proprio sostegno al ruolo del presidente Xi Jinping, come "core leader" del partito. Tra gli altri listini Hong a scambi in corso segna un +0,37%. Più decise Seul (+1,5%) e Sydney (+0,83%). Positivi anche i future sull'Europa e su Wall Street. Sul fronte macro sotto la lente la produzione industriale europea di settembre e i posti di lavoro vacanti negli Usa. Ma soprattutto dagli Stati Uniti arriverà, a mercati europei ancora aperti, l'importante fiducia dei consumatori rilevata dall'Università del Michigan. (ANSA).