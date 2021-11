Inps: 1,61 milioni imprese private nel 2020, -2,33%

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Nel 2020 le imprese del settore privato non agricolo con almeno un dipendente che sono risultate attive sono 1.614.243 con un calo del 2,33% sul 2019 (quasi 40mila in meno). Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle imprese sottolineando che il numero medio annuo di posizioni lavorative è stato di 13.707.237 con un calo del 2,08% (290mila in meno). Nel 2020, anno nel quale è scoppiata la pandemia da Covid 19, la somma totale dei contributi è stata di circa 126 miliardi di euro, con un calo dell' 8,3% rispetto all'anno precedente. (ANSA).