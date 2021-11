Fincantieri: ricavi +28%,ebitda +65%, ordini periodo 2,3mld

I risultati dei primi nove mesi di Fincantieri confermano la guidance 2021 con ricavi per 4.536 milioni, in crescita di oltre il 28% con volumi di produzione nei cantieri italiani ancora a livelli record (12,3 milioni di ore lavorate, +34% rispetto ai primi nove mesi 2020, superando i livelli ante Covid) ed EBITDA a 330 milioni euro (+65% sul 30/9/20), EBITDA margin a 7,3%, grazie a una gestione che ha consentito di assorbire l'aumento dei prezzi delle materie prime. Il carico di lavoro complessivo è di 36 miliardi (circa 6,9 volte i ricavi 2020) con ordini acquisiti nel periodo per 2,3 miliardi.