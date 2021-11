Borsa:Europa in ordine sparso dopo avvio incerto Wall Street

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Sono in ordine sparso le principali Borse europee dopo l'apertura incerta di Wall Street, mentre l'inflazione in Europa corre nel 2021 e la Bce si dice pronta a intervenire per stabilizzarla al 2% nel medio termine. Calmo l'oro (-0,03%) a 1.862 dollari l'oncia. Prosegue in crescita invece il prezzo del gas naturale, quotato ad Amsterdam a 71,95 euro al MWh (+2,6%), dopo che il presidente bielorusso, Alexandr Lukashenko, ha minacciato uno stop del transito verso l'Europa.

In lieve salita il greggio (wti +0,6%) a 81,9 dollari al barile e il brent a 83,2 dollari. L'euro sul dollaro è sceso a 1,1467 a Londra. Lo sguardo degli investitori intanto resta anche sull'aumento dei contagi da Covid 19, come evidenziano alcuni analisti. La Piazza peggiore è Madrid (-0,6%), seguita da Parigi (-0,1%), quasi piatta Francoforte (+0,01%) e positiva Londra (+0,4%). Intorno alla parità Milano (+0,01%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile, a 119,3 punti, e il rendimento del decennale italiano allo 0,95%.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%) con comparti che riguardano materiali e industria a sostenere il listino, mentre pesano in negativo energia e investimenti immobiliari. Nel mineralogico corsa di Borsk Hydro (+5,1%) e Polymetal International (+4,8%). Nell'informatica bene i semiconduttori, come Be Semiconductor (+2,1%) e Asm (+1,4%).

Tra le banche, in maggioranza positive, spiccano Natwest e Erste Group (+2,1% entrambe). Male molte auto, a iniziare da Renault (-3,5%) e Porsche (-2%), non Bmw (+0,5%). Tra i petroliferi la peggio va a Aker (-10,8%) e Lundin (-4,2%). (ANSA).