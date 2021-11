Borsa:Asia chiude in rialzo tra Evergrande e inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo e tirano un sospiro di sollievo dopo che il colosso cinese Evergrande evita ancora una volta il default con il pagamento di tre cedole di altrettanti bond offshore per148,1 milioni di dollari totali. Gli investitori puntano i fari sull'inflazione negli Stati Uniti e guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte delle politiche monetarie.

Tiene banco anche il tema della pandemia con la quarta ondata di contagi. In rialzo Tokyo (+0,59%), interrompendo la scia negativa di 4 sedute consecutive. Sul mercato dei cambi la divisa giapponese arresta il processo di rivalutazione sul dollaro a 113,90, e sull'euro a 130,8. A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong (+1%), Shanghai e Shenzhen (+1,1%), mentre sono in calo Seul (-0,1%) e Mumbai (-0,8%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito la stima del Pil del terzo trimestre, la produzione industriale e la bilancia commerciale. Nell'eurozona previsto il Bollettino Economico. (ANSA).