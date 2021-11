Borsa: Milano in rialzo (+0,2%), banche positive, vola Cnh

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Prende quota Piazza Affari (+0,18%) verso, metà pomeriggio, con tutte le principali Borse europee, tranne Madrid, che ritrovano un minimo slancio, con alcuni analisti a evidenziare l'approvazione da parte dell'Ema di due farmaci a base di anticorpi monoclonali contro il Covid 19, mentre resta incerta Wall Street. A Milano, dove lo spread Btp-Bund rimane stabile, a 118,51 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,95%, sono in positivo molte banche, da Banca Generali (+1,2%), Fineco (+1%) e Unicredit (+0,9%), non Intesa (-0,3%). Particolarmente in forma la paytech Nexi (+3,8%). In calo Tim (-1,2% a 0,33 euro) nel giorno del Cda straordinario chiesto da Vivendi.

In crescita, come il comparto dei semiconduttori in Europa, Stm (+1,9%), bene nel lusso Moncler (+1,5%). Positiva Generali (+0,5%) nel giorno dei conti. In fondo al listino principale Interpump (-7,7% a 61,6 euro) il giorno dopo i conti e che nei giorni precedenti aveva raggiunto un +80% dall'inizio dell'anno e con Equita che ha tagliato il titolo a Hold, ma alzando il target price a 67. Male Poste (-1,7%), che ha diffuso i conti dei nove mesi. In discesa le utility, da Hera (-1,9%) a A2a (-0,8%), nella giornata della trimestrale. Tra i petroliferi in rosso l'impiantistica di Tenaris (-0,9%), Saipem (-0,9%) e piatta Eni, mentre il greggio è in rialzo (wti +0,5%) a 81,8 dollari al barile. Debole Stellantis (-0,1%) tra le auto, non Ferrari (+0,4%). Tra i titoli a minore capitalizzazione sprint di Exprivia (+12,9%) e tonfo di Gvs (-8,1%). (ANSA).