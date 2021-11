Borsa: Milano gira in calo con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La Borsa di Milano (-0,1%) gira in calo dopo un timido tentativo di imboccare la strada del rialzo.

A Piazza Affari pesa il comparto dell'energia con l'andamento del prezzo del petrolio. Male anche Poste (-2%), dopo i conti dei nove mesi, e Interpump (-5%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,95%.

Tra i titoli legati al petrolio sono in calo Tenaris (-1,4%), Eni (-0,5%) e Saipem (-1,4%). In ordine sparso le banche con Carige (-1%) e Intesa, Unicredit e Banco Bpm (-0,3%). In calo anche Tim (-1%), nel giorno del cda straordinario chiesto dal socio Vivendi.

Riduce il rialzo inziale Generali (+0,4%), dopo i conti dei primi nove mesi. In luce Moncler (+2%) e Stm (+1%). (ANSA).