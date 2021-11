Borsa: Europa girano in rialzo dopo bollettino Bce

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse europee girano in rialzo dopo il bollettino economico della Bce. Dopo aver resistito al dato dell'inflazione negli Usa, i mercati si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali. Resta alta l'attenzione sulla pandemia con la quarta ondata di contagi. Fari puntati sull'andamento dei prezzi delle materie prime. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,147o a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In rialzo Londra e Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%), mentre è debole Madrid (-0,1%). I listini sono sostenuti dalle banche (+0,6%) e dalle Tlc (+0,2%). In terreno negativo l'energia (-1%), con il prezzo del petrolio Wti che sale a 81,82 dollari al barile e il Brent a 83,13 dollari. In calo anche la farmaceutica e le auto (-0,1%), e il turismo (-0,9%).

Sul fronte delle materie prime l'oro guadagna il 2% a 1.861 dollari l'oncia. In rialzo del 3,3% l'argento e del 4,4% il minerale di ferro. In rialzo anche il gas in Europa. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 71,84 euro al Mwh. A Londra a 185,50 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. (ANSA).