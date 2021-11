Borsa: Europa apre piatta, si guarda a inflazione e pandemia

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse europee avviano la seduta poco mosse. Dopo aver resistito al dato sull'inflazione negli Stati Uniti, i listini del Vecchio continente cercano di trovare una direzione con i fari puntati sulle banche centrali. In questo contesto si innesta anche la situazione della pandemia con la quarta ondata di contagi. Dalla Cina arrivano buone notizie dopo che il colosso Evergrande ha nuovamente evitato il default. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1455 a Londra.

In avvio di seduta sono piatte Francoforte (-0,01%), Parigi (-0,09%), Londra (-0,04%) mentre è in calo Madrid (-0,15%).

(ANSA).