Assindatcolf,oltre metà colf over 50,rischio assistenza

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Sono 480mila le colf e badanti che hanno più di 50 anni tra le 920mila regolari nel 2020, un dato questo che insieme al calo degli assistenti familiari under 30 rischia di creare nei prossimi anni un buco nella rete dell'assistenza familiare soprattutto agli anziani. Lo si legge in uno studio Assindatcolf-Idos secondo il quale in un decennio si è registrato un calo del 61,4% degli under 30.

Il lavoro domestico - spiegano - non è un impiego che piace ai giovani: nell'ultimo decennio, infatti, è drasticamente calata la presenza di colf, badanti e baby sitter under 30 (-61,4%) mentre si è assistito ad un progressivo invecchiamento della forza lavoro. Nel 2020 gli over 50 rappresentano oltre la metà dei lavoratori impiegati nel comparto: circa 480mila domestici regolari (di cui 319mila stranieri). Sebbene nell'ultimo anno il numero dei lavoratori domestici stranieri sia complessivamente cresciuto del 5,3% anche per effetto dell'ultima procedura di emersione (passando dalle 601.223 unità del 2019 alle 633.122 del 2020), dal 2012 ad oggi si sono 'persi' complessivamente circa 189mila addetti stranieri. Un trend che, seppure parzialmente compensato dalla crescita degli italiani (+12,8% nell'ultimo anno), rischia di creare pesanti ricadute sul futuro dell'assistenza a domicilio, essendo quello domestico un comparto basato in prevalenza sulla forza lavoro immigrata, che rappresenta il 68,8% del totale". (ANSA).