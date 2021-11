Usa: inflazione ottobre +6,2%, aumento maggiore da 1990 (2)

(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - L'indice core dei prezzi dal consumo, quello al netto di energia e alimentari e monitorato dalla Fed, è salito dello 0,6% su settembre e del 4,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta dell'aumento tendenziale più elevato dal 1991. I prezzi del carrello della spesa sono saliti dello 0,9% su anno e del 5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il balzo dei prezzi è un problema per la Fed ma anche per la Casa Bianca, che da mesi parla di un atteso rallentamento delle corsa dell'inflazione. (ANSA).