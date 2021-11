Pininfarina disegna H2 Racing Truck, camion a idrogeno

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Pininfarina ha disegnato l'H2 Rarcing Truck, primo veicolo della gamma Gaussin di camion stradali elettrici a idrogeno e zero emissioni. Prenderà parte al Rally Dakar 2022, prima tappa in Arabia Saudita.

"Con il lancio del primo camion elettrico ad idrogeno alla Dakar, GAUSSIN intende dimostrare l'affidabilità e le prestazioni della sua gamma stradale a idrogeno in un ambiente problematico. Nuove tecnologie basate su energie rinnovabili sono ora disponibili e mature, e dovrebbero contribuire ad accelerare la transizione energetica. Per il Gruppo e i suoi partner, questo progetto, divenuto ormai realtà, rappresenta una conquista tecnologica e il frutto di anni di lavoro ed esperienza nella mobilità a zero emissioni", spiega Christophe Gaussin, ceo dell'azienda. (ANSA).