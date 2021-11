Mediaset: corre in Borsa (+7%), scambi molto elevati

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Ottimo avvio di giornata per Mediaset in Piazza Affari: il titolo dopo i conti del trimestre sale del 7% a 2,66 euro.

Molto forti gli scambi: in poco più di un'ora sono passate di mano cinque milioni di azioni contro una media delle ultime sedute inferiore ai due milioni di 'pezzi'. Gli analisti promuovono in particolare l'utile superiore anche ai livelli pre-pandemia e le stime sulla pubblicità. (ANSA).