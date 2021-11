Finanza sostenibile: analisti, + 25% green bond in 2022

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - L'Europa è destinata a guidare l'emissione di obbligazioni verdi nel 2022. Il gestore olandese NN Investment Partners prevede un tasso di crescita del 25% a 500 miliardi di euro nel 2022 rispetto al 2021, con l'Europa in testa "che emetterà 250 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e mezzo per sostenere il piano fiscale Next Generation EU".

"In particolare, l'UE dovrebbe essere al centro del palcoscenico delle emissioni, con una stima di 50 -100 miliardi di euro di obbligazioni verdi che arriveranno sul mercato nel 2022 per sostenere i paesi europei colpiti duramente dalla crisi di COVID-19. Ci aspettiamo anche una forte accelerazione dei settori che in passato sono rimasti indietro nelle emissioni di obbligazioni verdi, tra cui le società metallurgiche e minerarie, le società petrolifere ed energetiche e le società chimiche" commenta Douglas Farquhar, Client Portfolio Manager Green Bond.

"Con l'aumento dell'interesse da parte degli investitori negli investimenti ESG, ci aspetteremmo alla fine che anche gli Stati Uniti inizino a giocare un ruolo più dominante nel mercato del reddito fisso sostenibile. Anche se non abbiamo visto alcun segno in questa fase che il Tesoro degli Stati Uniti stia pianificando di emettere obbligazioni verdi o con altre etichette, potrebbe cercare di emulare il successo europeo nel lungo termine".

I rischi fisici del cambiamento climatico "diventano più visibili sotto forma di modelli meteorologici estremi e mutevoli nel 2021. Allo stesso tempo, gli effetti della pandemia Covid-19 continuano a causare disagi economici. In questo contesto, è fondamentale che una maggiore percentuale di obbligazioni governative e societarie siano obbligazioni verdi, sociali o di sostenibilità". (ANSA).