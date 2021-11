Cina: +13,5% prezzi produzione a ottobre, massimi storici

(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - I prezzi alla produzione in Cina segnano a ottobre un balzo del 13,5% annuo, oltre il 12,4% di settembre e il 10,7% atteso, toccando i nuovi massimi storici almeno da ottobre 1996 con l'inizio della raccolta dei dati su base omogenea. Si tratta, ha riferito l'Ufficio nazionale di statistica, del decimo mese consecutivo in crescita in scia agli alti costi delle materie prime, a partire dal carbone.

L'inflazione, inoltre, sale ai massimi da settembre 2020 a causa del progresso dell'1,5%, doppiando lo 0,7% di settembre e superando il'1,4% stimato dgli analisti. Su base mensile, il rialzo è dello 0,7%, il più alto degli ultimi 9 mesi. (ANSA).