Borsa: Milano chiude in rialzo con Europa, scivola il lusso

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La Borsa di Milano (+0,44%) rimonta nel finale e chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari volano Rcs (+11%) e Mediaset (+6,9%), dopo la performance positiva dei conti dei nove mesi. Il terzo giorno di collocamento del Btp Futura si chiude con una raccolta che sfiora i 704 milioni, portando la domanda complessiva a 2,67 miliardi. Intanto lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo a 118 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%.

Andamento positivo per l'auto con Stellantis (+2,5%), Cnh (+1,9%). In luce anche Tim (+1,7%), alla vigilia del cda straordinario, Nexi e Leonardo (+1,2%). Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+1,3%), Carige e Mediolanum (+1,2%), queste ultime dopo i conti. Bene anche Intesa (+0,2%), mentre chiudono deboli Bper (-0,5%) e Banco Bpm (+0,07%).

Seduta negativa per il settore del lusso con i timori di un rallentamento del mercato in Cina. Vendite su Moncler (-1,1%), Ferragamo (-4,2%), Tod's (-2,8%). Nel listino principale scivolano Tenaris (-3,3%), Banca Generali (-2,1%) e Stm (-2%).

