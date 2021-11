Borsa: Europa prosegue debole dopo inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Le Borse europee proseguono deboli dopo il dato sull'inflazione a ottobre negli Stati Uniti sopra le attese del mercato e con l'aumento maggiore dal 1990. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1555.

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (-0,03%). In calo Parigi (-0,2%) e Francoforte (-0,1%), piatta Milano (-0,03%). In rialzo Madrid e Londra (+0,5%). Sui listini pesa l'informatica (+1,7%) e il lusso (-2,3%). In rialzo l'energia (+1%), le utility (+0,9%) e le Tlc (+0,7%). (ANSA).