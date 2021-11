Borsa: Europa fiacca con timori inflazione, in calo future Usa

Borse europee fiacche con i timori inflazionistici che pesano sui listini. Segnali in questo senso sono arrivati dai dati cinesi e tedeschi entrambi ai massimi storici e sullo stesso versante è atteso il dato americano nel primo pomeriggio. Per cui sono deboli anche i future su Wall Street. Tra le singole Piazze, oscilla Milano (+0,13%), tenuta a galla dall'evidenza dei titoli legati all'energia su cui si concentrano gli acquisti in Europa in scia al rialzo del petrolio mentre la Casa Bianca ha esortato l'Opec a incrementare la produzione.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, si muove sotto la parità così come Parigi (-0,35) e Francoforte (-0,13%). I saggi economici indipendenti tedeschi hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2021.

Prosegue controcorrente invece Londra (+0,5%).

Lo spread tra Btp e Bund è risalito nell'area dei 116 punti dopo un avvio a 113. E si conferma debole l'euro sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1561 sul biglietto verde. A Piazza Affari resta l'evidenza di Mediaset (+4,2%) dopo i conti.

Vivaci poi soprattutto A2a, Enel, (entrambe +1,3%) Snam (+1,2%).

Tra gli altri in recupero Tim (+1,7%) in attesa del cda di domani convocato su strategia e organizzazione. Soffrono Moncler (-2,94%) St (-2,3%) e nel risparmio Banca Generali (-2%).

(ANSA).