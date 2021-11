Borsa: Europa chiude in rialzo, ottimismo su trimestrali

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Le Borse europee rimontano nel finale e chiudono in rialzo, snobbando l'inflazione Usa. Tra gli investitori c'è ottimismo per i risultati delle trimestrali e sulla capacità delle imprese di "trasferire i costi di produzione più elevati ai consumatori finali e di proteggere i margini". proteggere i margini", spiegano gli analisti. Con gli indici di inflazione in Europa, Cina e Stati Uniti che hanno raggiunto livelli alti, l'attenzione si sposta ora sulle prossime mosse delle banche centrali.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,22%. Chiudono in rialzo Francoforte (+0,17%), Londra (+0,91%) e Madrid (+0,74%).

Piatta Parigi (+0,03%). (ANSA).