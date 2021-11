Riparte Safety-tour,sicurezza sul lavoro in aziende e scuole

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Riparte dopo lo stop legato all'emergenza covid l'iniziativa Safety tour per parlare di sicurezza sul lavoro in aziende, comuni e scuole.

Un'emergenza sempre più attuale alla quale questa iniziativa vuole dare risposta attraverso l'impegno di Matteo Mondini: sopravvissuto ad un gravissimo infortunio sul lavoro ha scelto di trasformare un evento drammatico in una vera e propria missione. Dopo aver subito oltre 37 interventi chirurgici, tra cui l'impianto di un pacemaker cardiaco e l'amputazione del braccio destro oggi è diventato testimonial per la sicurezza sul lavoro. Mondini ha avviato così i safety tour: appuntamenti che coinvolgono aziende, comuni e scuole per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro attraverso la sua testimonianza. Dopo la pandemia è ripartito e ha fatto tappa a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona alla Everell SPA, a Cinisello Balsamo presso Flint Group, per poi andare a fare tappa a Torino presso lo stabilimento della FPT dove per 7 giorni ed oltre 57 sessioni ha incontrato oltre 2500 lavoratori. Il safety tour non si è fermato e Matteo ha inoltre incontrato più di un migliaio di lavoratori della Bonfiglioli Riduttori SPA sia nella sede di Calderara di Reno sia nella sede di Forlì.

L'ultima tappa si è svolta settimana scorsa presso la FPT industrial di foggia dove i lavoratori oltre ad ascoltare la sua testimonianza hanno appreso i principi della sicurezza comportamentale e hanno fatto delle esercitazioni di sicurezza con la realtà virtutale.

I prossimi impegni saranno presso la Bonfiglioli Riduttori SPA nello stabilimento di Rovereto, sarà inoltre relatore per un grandissimo evento con le Ferrovie del sud-est e presso la Poli SPA di Carmisano in provinca di Cremona.

"Si lavora per vivere non per morire" e' il motto di Mondini.

