Fed: Powell ha una rivale, Brainard in corsa per presidenza

(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - La governatrice della Fed Lael Brainard ha avuto un colloquio alla Casa Bianca per il ruolo di presidente della Fed. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Brainard è stata alla Casa Bianca la scorsa settimana. Il colloquio segnala un'accelerazione nella scelta per la presidenza della Fed. E indica che Jerome Powell ha una rivale per la guida della banca centrale.

Il mandato di Powell scade in febbraio e Joe Biden non ha ancora sciolto le sue riserve fra il pressing dei democratici progressisti che chiedono un cambio di passo e la sostituzione di Powell, che a loro avviso non va riconfermato alla guida della Fed. (ANSA).