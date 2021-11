Borsa: Milano scende con Moncler e Ferrari, tiene Saipem

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Seconda giornata della settimana di progressivo calo per Piazza Affari, che è stata la Borsa più debole in Europa: l'indice Ftse Mib è sceso dello 0,97% finale a 27.441 punti, mentre l'Ftse All share ha segnato un calo dello 0,94% a quota 30.136.

Il Vecchio continente si è mosso senza una direzione precisa, con un leggero peggioramento nel finale: Londra e Amsterdam hanno concluso in calo di tre punti percentuali, piatte Parigi e Francoforte, mentre Madrid ha segnato un marginale rialzo.

In Piazza Affari, con lo spread in tenuta a 114 punti e il Btp Futura che nel secondo giorno di sottoscrizione ha superato il miliardo di controvalore collocato, tra i titoli principali il peggiore è stato Moncler, sceso del 3,1% finale, seguito da Ferrari (-2,1%), Nexi, Atlantia e Banco Bpm che hanno sfiorato un calo di due punti percentuali. Vendite anche su Enel (-1,4%) e Tim (-1,3%), mentre Saipem è salita di un punto percentuale e Amplifon dell'1,9%. Generalmente tranquille le banche.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Eprice è salita del 5,6%, Tod's del 4% e Safilo di tre punti percentuali, mentre la Banca popolare di Sondrio nel giorno dei conti ha ceduto il 3,7%, con Banca Sistema e Maire Tecnimont in scivolone entrambe del 6% finale. (ANSA).