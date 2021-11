Borsa: Milano apre in calo con Tim e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La seduta di Borsa a Milano si apre in terreno negativo. L'indice guida il Ftse MIb cede lo 0,18% a quota 27.661. In fondo al listino scivolano Moncler (-2,5%), Banco BPm (-1,6%) e Tim (-0,63%) . In controtendenza Unicredit che sale dell'1% a 11,59 euro. (ANSA).