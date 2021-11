Borsa: Europa ritraccia, Londra in parità

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Le azioni quotate sulle Borse europee scendono dal loro record mentre gli investitori finiscono di 'digerire' la raffica di utili societari e l'avvertimento della Federal Reserve che le attività rischiose potrebbero essere più vulnerabili ai ribassi. Lo Stoxx Europe 600 cede in avvio lo 0,3% appesantito dalel vendite sui prodotti di consumo e i servizi finanziari. Qualche presa di profitto arriva dunque dopo il rally che ha portato i titoli europei ai massimi storici in attesa che le banche centrali valutino l'impatto dell'inflazione sulla politica monetaria. Londra apre poco sotto la parità (-0,02%), Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,12 per cento (ANSA).