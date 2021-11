Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,3%

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Per i mercati azionari del Vecchio continente è stata una giornata senza una direzione precisa, con un leggero peggioramento nel finale: Londra ha concluso in calo dello 0,36%, con Amsterdam a ruota in ribasso dello 0,30%.

Piatte Parigi (-0,06%), Francoforte (-0,02%) e Madrid, in rialzo del marginale 0,08%. (ANSA).