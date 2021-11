Bonus terme: Federterme, plafond esaurito in 4 ore

In sole quattro ore il Bonus terme si è esaurito, malgrado qualche incertezza iniziale della piattaforma Invitalia, a causa dell'eccessivo affollamento da parte di oltre 300.000 persone che hanno provato a richiedere il bonus direttamente (la richiesta poteva avvenire solo tramite le terme, come da decreto). Lo fa sapere Federterme Confindustria in una nota. Sono oltre 500mila i cittadini che dunque attendono un rifinanziamento.