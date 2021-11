Blockchain: Ey, 48% livello medio conoscenza tra top manager

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Basso livello di conoscenza, poca cultura aziendale, dubbi che riguardano privacy e regolamentazione, rigidità di adattamento. E' il quadro sulla blockchain che emerge dall'EY-Qiibee Blockchain Survey, un sondaggio condotto su più di 100 C-level di aziende e pubbliche amministrazioni, per valutare la percezione dei manager in merito alle principali tecnologie e, in particolare, alla blockchain. In una scala da 0 a 100 i top manager valutano la propria conoscenza della blockchain su 48. Secondo lo studio, presentato nel corso dell'EY Blockchain Summit, le tecnologie più note sono l'intelligenza artificiale, il 5G e l'IoT, che però rimangono ancora su un valore intermedio (rispettivamente 53, 52 e 51 su 100). Decisamente più sconosciute, invece, la realtà virtuale e aumentata (34 su 100) e il quantum computing (29 su 100). Da qui la necessità di investire per diffondere una maggiore conoscenza di queste soluzioni e fare skillup dei propri dipendenti. Tuttavia la blockchain è tra le tre tecnologie ritenute con più alto impatto sul business da chi la conosce: il 57% vorrebbe implementarla in azienda, mentre l'89% di chi pianifica l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche investe anche in strumenti formativi, a sostegno delle competenze necessarie. Dubbi e ostacoli all'adozione di questa tecnologia sono la privacy e la sicurezza, ma anche la rigidità di adattamento, l'interoperabilità, la mancanza di cultura e conoscenza di questa soluzione e la regolamentazione ancora poco chiara e precisa. (ANSA).