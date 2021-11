Banche: Comitato Basilea rivede regole su criptovalute

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il Comitato di Basilea rivedrà le regole per le banche su come trattare nei bilanci le criptovalute in termini di liquidità e capitale dopo le indicazioni e critiche emerse dal mercato nella consultazione avviata nei mesi scorsi, formulando un nuovo documento entro la metà del 2022. Il Comitato ribadisce l'importanza di un approccio basato su norme comuni globali dall'approccio conservativo per mitigare possibili rischi visto che alcune delle cripotvalute e cripotasset sono un potenziale rischio per la stabilità finanziaria e un canale di riciclaggio e finanziamento al terrorismo . E' quanto si legge in una nota.

