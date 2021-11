Tim:Laudadio,connettiamo la diversità, la rete include tutti

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Siamo un'azienda che fa la differenza proprio perché includiamo tutti, nella convinzione che il valore dei singoli arricchisce il gruppo" ha affermato Andrea Laudadio, Responsabile Tim Academy, Development & Recruiting, nel corso dell'evento 'Connecting diversity. La rete che fa la differenza perché non fa differenze' della 4Weeks4Inclusions, la maratona di appuntamenti interaziendali dedicati all'inclusione.

Undici racconti con un filo comune, la rete, che permette di superare le distanze e valorizzare le diversità. "La rete è nel nostro DNA: telefonia, telecomunicazioni, Internet, social network, infrastrutture fisiche ma dietro cui ci sono persone e storie individuali. Si tratta di un filo fisico e virtuale che permette di unire le persone" ha spiegato Laudadio introducendo alcune storie esemplari "di chi si è sentito escluso ma non ha sprecato l'opportunità di trasformare la sua esperienza in un valore e che, grazie alla rete, ha potuto fare la differenza".

(ANSA).