Confindustria, produzione industriale +1% nel terzo trimestre

"Nel terzo trimestre del 2021, la produzione industriale italiana è cresciuta dell'1,0% rispetto al secondo, un ritmo più contenuto di quanto osservato nei primi due (rispettivamente +1,5% e +1,2% trimestrale). Il quarto si sarebbe aperto in crescita (+0,2% in ottobre). In settembre si era rilevata una riduzione dell'attività dello 0,1%". Lo calcolano gli economisti del Centro studi di Confindustria che spiegano: "Le ragioni del rallentamento tra luglio e settembre sono riconducibili a fattori limitativi della produzione, quali la scarsità di alcune componenti e materie prime, al maggior ricorso alle scorte di magazzino, al rallentamento produttivo dei principali partner commerciali e al maggior grado di incertezza".

Un "fattore negativo" è stato anche " 'incremento dell'incertezza di politica economica. L'indice calcolato da Baker, Bloom e Davis è salito del 149% in settembre, per ridursi in ottobre", rilevano ancora gli economisti di via dell'Astronomia che, nello scenario complessivo, indicano che "un altro elemento che potrebbe aver inciso negativamente a settembre e potrebbe dispiegare alcuni effetti sfavorevoli anche nei mesi a venire, è la moderazione dell'attività economica dei partner commerciali: la produzione tedesca nel terzo trimestre è scesa del 2,8% rispetto al secondo, quella francese è salita dello 0,9%".