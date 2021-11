Ariston annuncia ipo, si quoterà a Piazza Affari

Ariston Holding, produttore di caldaie, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento, ha annunciato l'intenzione di quotarsi a Piazza Affari, sul mercato Euronext Milan. L'offerta, si legge in una nota, avrà luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato e consisterà in un collocamento riservato di azioni in aumento di capitale del controvalore di circa 300 milioni di euro a cui si aggiungerà la vendita di quote da parte degli attuali azionisti Merloni Holding e Amaranta, con l'obiettivo di creare un significativo flottante. L'offerta sarà riservata a investitori istituzionali.

"Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A", ha commentato Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. "Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo nell'ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di riferimento di soluzioni per il comfort sostenibile nell'acqua calda e nel riscaldamento", ha aggiunto.