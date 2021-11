Start up: entro 15/11 candidature a premio Change The World

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Fortune Italia va in cerca delle start up che 'cambiano il mondo' con la seconda edizione del premio 'Change the World', nato in America nel 2015, che guarda alle nuove realtà imprenditoriali capaci di distinguersi per innovazione e talento in cinque categorie: Transizione Ecologica, Digitalizzazione-Innovazione-Competitività, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Finanza Sostenibile, Inclusione e Coesione.

"E' un riconoscimento che valorizza le Startup più sostenibili, che utilizzano gli strumenti creativi del Business per aiutare il Pianeta - dichiara Leonardo Donato, Editore di Fortune Italia -. Siamo lieti del grande riscontro che la versione Italiana del premio, avviata lo scorso anno, ha riscosso già dalla sua prima edizione".

Ci si può candidare sul sito di Fortune Italia entro il 15 novembre, un Comitato Scientifico valuterà la profittabilità, la proposta in termini di innovazione, la capacità di comunicare le strategie societarie in maniera efficace partendo dai ranking per decidere i vincitori. (ANSA).