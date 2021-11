Dl trasporti:Giovannini,su monopattini trovato equilibrio

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Per quanto riguarda i monopattini il decreto approvato spiega chiaramente che "entro 6 mesi il ministero valuta ulteriori possibilità come per esempio l'assicurazione",Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini commentando l'approvazione del decreto infrastrutture a Radio24. Con la misura , ha detto, "è stato trovato un equilibrio tra la necessità di aumentare sicurezza e decoro urbano e quella di tenere conto che i monopattini sono anche uno strumento per ridurre il traffico delle nostre città". . (ANSA).