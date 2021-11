Concessioni balneari: Ue, Italia rispetti diritto europeo

(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - "Siamo al corrente degli ultimi sviluppi in Italia" sulle concessioni balneari. "E' una prerogativa italiana decidere come procedere sulla riforma. Per la Commissione è importante il contenuto non la forma che prenderà questa riforma". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea.

E' comunque "importante - ha aggiunto il portavoce - che le autorità italiane mettano rapidamente in conformità la loro legislazione, e le loro pratiche relative alle attribuzioni delle concessioni balneari, con il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia". (ANSA).