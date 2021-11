Borsa:Asia chiude in calo e guarda a dati Usa su occupazione

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi e attendono i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Sui listini tornano i timori per la pandemia, con l'aumento dei contagi e dei ricoveri.

Archivia la seduta in calo Tokyo (-0,61%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a un livello di 113,60 e a 131,30 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in negativo Hong Kong (-1,3%), Shanghai (-0,9%), Shenzhen (-0,7%) e Seul (-0,5%). In controtendenza Mumbai (+0,5%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania, Francia e Spagna; le vendite al dettaglio di Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsti l'indice delle retribuzioni, il tasso di disoccupazione e i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli. (ANSA).