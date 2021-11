Borsa: Milano brilla in Europa (+1,2%), vola Tim +8%

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - La Borsa di Milano (+1,2%) sale ancora e brilla in Europa. A Piazza Affari vola Tim (+8%), con la riapertura del dossier sulla rete unica. Tra le banche si mette in mostra Banco Bpm (+4%), dopo i conti positivi dei nove mesi e il nuovo piano d'impresa. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano che scende allo 0,9%.

Proseguono la corsa al rialzo anche Ferrari (+2,9%), Bper (+2,7%), in attesa dei conti, Tenaris (+2,9%) e Saipem (+2,3%).

Andamento positivo anche per Atlantia (+2%) e Mediaset (+1,9%).

Scivola Diasorin (-3%). In calo anche A2a (-0,8%) e Cnh (-0,4%). Recupera Leonardo (-0,06%) dopo un avvio difficile ed ora viaggia sulla parità. (ANSA).