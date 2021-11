Borsa: Milano accelera dopo avvio fiacco, sprint di Tim +3%

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - La Borsa di Milano (+0,1%) accelera dopo un avvio poco mosso. A Piazza Affari sprint di Tim (+3%), con la riapertura del dossier Rete Unica. Si mettono in mostra Ferrari (+1,9%), Prysmian (+1,5%), con una commessa negli Usa, e Tenaris (+1,8%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 117 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%.

Tra le banche si muovono in terreno positivo Banco Bpm (+0,5%), dopo i conti e il nuovo piano d'impresa, Bper e Intesa (+0,2%), Unicredit (+0,1%), mentre Carige e Mps sono piatte (-0,03%).

Contratate le utility con Enel (-1%), A2a (-0,5%), Snam (+0,2%), Hera (+0,6%), piatta Italgas (-0,07%). In ordine sparso anche i titoli legato al petrolio con Saipem (+0,3%) e Eni (-0,4%). Scivola Leonardo (-2,8%), dopo i risultati finanziari di ieri. (ANSA).