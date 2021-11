Borsa: Europa cauta con Wall street e dati Usa, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente sempre sopra la parità dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale di un punto percentuale, seguita da vicino da Milano che cresce dello 0,9% con l'indice Ftse Mib.

Il listino spagnolo e Piazza Affari beneficiano dell'allentamento della tensione sui titoli di Stato europei (spread a 116 punti con il rendimento del Btp decennale anche sotto quota 0,9%), ma anche Parigi è tonica con un rialzo dello 0,8%. Meno convinte Londra, Francoforte e Amsterdam, che salgono di poche frazioni di punto.

Sul mercato francese spicca ancora EssilorLuxottica che ritocca i suoi massimi storici e in corso di seduta ha toccato quota 190 euro per poi registrare qualche presa di beneficio, mentre a Francoforte Prosiebensat, della quale Mediaset è ampiamente prima azionista, sale del 4% dopo i conti con ricavi leggermente sopra le stime degli analisti. A Milano, tra i titoli principali, resta molto forte Tim (+6%) con la riapertura del dossier sulla rete unica, e Banco Bpm cresce del 4% dopo i conti positivi dei nove mesi e il nuovo piano d'impresa. Scivolone per la sempre molto volatile Diasorin, che cede il 4% a 184 euro.

