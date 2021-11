Borsa: Europa apre poco mossa, timori per quarta ondata

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le Borse europee aprono poco mosse l'ultima seduta della settimana. I mercati temono gli effetti della quarta ondata della pandemia sulla ripresa economica. Fari puntati anche sui dati Usa sull'occupazione in arrivo nel pomeriggio. Resta alta l'attenzione sulle mosse delle banche centrali e sull'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1557 Avvio poco mosso per Parigi (-0,06%), Londra (-0,01%) e Madrid (-0,02%), in calo Francoforte (-0,11%). (ANSA).